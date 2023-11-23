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Снегопад в столице усилится к вечеру четверга

15:00
  • четверг
  • 23 ноября 2023

В пятницу в городе сформируется плотный снежный покров

Сильный снегопад ожидается в Москве в ближайшие часы. Задержится он в столице как минимум на сутки. В некоторых районах города небольшой снег уже пошел. Также начинал действовать желтый уровень погодной опасности.

Усилится снегопад и ветер к вечеру, что ухудшит видимость на дорогах, водителям надо быть внимательными. Еще мощнее снег пойдет ночью и будет продолжаться в первой половине пятницы. Причем из-за температурных качелей в южной части города не исключены ледяные дожди.

Ожидается, что завтра к вечеру в столице сформируется снежный покров высотой местами до 8 сантиметров, что соответствует началу декабря. Будет неприяный сюрприз и для метеозависимых. Если сегодня атмосферное давление в городе составляет 740 миллиметров ртутного столба, то уже завтра все резко изменится.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос": "В середине дня пятницы показания барометров упадут до отметки 715 миллиметров, то есть сразу более чем на 30 миллиметров понизится давление. Ну и после этого атмосферное давление начнет также активно повышаться, и к вечеру в субботу показания барометров достигнут отметки 735 миллиметров ртутного столба, то есть давление вырастет еще на 20 единиц".

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