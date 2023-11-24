Москвичам показали флагманский центр Боткинской больницы

Скоро там начнут принимать пациентов

Взамен обычной для приемного отделения больничной суеты - тишина и спокойствие. Вместо пациентов в палатах - манекены для тренировки. Оказаться в клинике не в качестве пациента, а в роли участника эксклюзивной экскурсии теперь может каждый. Это - готовящиеся к открытию флагманский и урологический центры Боткинской больницы.

Все начинается с распределительной зоны, которую врачи называют триаж. Здесь происходит оценка тяжести состояния пациента. Если оно удовлетворительное, пациента отправляют в зеленую зону. Если средней степени тяжести, то прямиком в желтую. Ну а если состояние пациента критическое, то сразу, минуя триаж, больной попадает в красную зону.

В операционную эти люди входят без чувства страха. Наоборот, заинтересованность и любые вопросы тут только приветствуются. Здесь сосредоточено самое передовое, уникальное оборудование, которое позволяет выполнять хирургическое лечение у пациента любой категории сложности.

Современное оборудование, иной подход в оказании медицинской помощи и просторные операционные. То, что раньше казалось фантастикой, в Москве теперь стало возможным.

"Здесь вы видите роботическую хирургическую систему "Да Винчи". Эта система позволяет нам выполнять оперативное лечение сложнейшие. Это совершенный инструмент, который позволяет выполнять многочисленные движения точно и мелко и хорошо видеть все благодаря большому увеличению, благодаря реальному 3D", - рассказал Константин Колонтарев, заместитель руководителя урологического центра Боткинской больницы.

Конечно, прежде всего оперирует человек, объясняют врачи. Робот только помощник. Но благодаря именно такой помощи вероятность лучшего результата возрастает многократно.

Теперь новый флагманский диагностический центр готовится работать по принципу "врач к пациенту". Чтобы не тревожить больного транспортировкой по разным отделениям, специалисты сразу в одном месте смогут провести все необходимые манипуляции. В сутки здесь будут принимать до 200 экстренных пациентов. Есть и вертолетная площадка - выйти на нее экскурсантам не дали, но как она выглядит, показали.

Экскурсии для всех желающих будут проходить бесплатно в течение всей недели по предварительной регистрации. После чего оба корпуса примут первых пациентов.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"