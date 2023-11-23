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Пассажирка пыталась вывезти через "Домодедово" багаж, полный британской валюты

15:05
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Вылетающую в Азербайджан женщину остановили в "зеленом" коридоре

Полный британской валюты багаж пыталась вывезти одна из пассажирок через аэропорт "Домодедово".

Вылетающую в Азербайджан женщину остановили в "зеленом" коридоре. Сотрудникам таможни она заявила, что иностранные деньги у нее с собой есть, но в разрешенном количестве - 8,5 тысячи фунтов стерлингов. Однако при досмотре багажа оказалось, что среди коробок для шитья пассажирка припрятала 95 тысяч фунтов. Еще 9,5 тысячи таможенники нашли в обложке ежедневника, 7,5 тысячи - в косметичке.

Общая сумма в 10 раз превысила разрешенную. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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