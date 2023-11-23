Продолжается реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду

Особняк купцов Марковых был построен в конце 19 века

Легендарному "Дому с пегасами" в центре Москвы возращают исторический облик.

Особняк купцов Марковых в Каретном ряду был построен в конце 19 века. Почти 20 лет там жил великий театральный режиссер Константин Станиславский. А москвичи полюбили это здание за сказочных грифонов на крыше.

Дом пережил несколько пожаров и перестроек и в итоге пришел в аварийное состояние. Год назад в особняке началась реставрация. Специалисты уже обновили фасады и теперь работают над интерьерами.

"В частности, в интерьерах здания приведена в порядок изразцовая печь, чугунная лестница, парадную лестницу собирали буквально по крупицам. И вот буквально недавно на фронтон здания вернулись знаменитые скульптуры грифонов", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

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