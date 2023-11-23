ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжается реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду

15:09
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Особняк купцов Марковых был построен в конце 19 века

Легендарному "Дому с пегасами" в центре Москвы возращают исторический облик.

Особняк купцов Марковых в Каретном ряду был построен в конце 19 века. Почти 20 лет там жил великий театральный режиссер Константин Станиславский. А москвичи полюбили это здание за сказочных грифонов на крыше.

Дом пережил несколько пожаров и перестроек и в итоге пришел в аварийное состояние. Год назад в особняке началась реставрация. Специалисты уже обновили фасады и теперь работают над интерьерами.

"В частности, в интерьерах здания приведена в порядок изразцовая печь, чугунная лестница, парадную лестницу собирали буквально по крупицам. И вот буквально недавно на фронтон здания вернулись знаменитые скульптуры грифонов", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду
Реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду
Реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду
Реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду
Реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду
Реставрация "Дома с пегасами" в Каретном ряду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.