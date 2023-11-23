Московские пенсионеры осваивают боевые искусства

Горожане с удовольствием приходят на тренировки по различным техникам

Они уверены: путь к гармонии - это каратэ. Увлеченно отрабатывают все движения.

Для участников программы "Московское долголетие" в федерации каратэ, конечно, разработали специальную программу. Никаких боев и травм. Но, как и спортсмены, они встают в пары, изучают техники, инсценируют поединки.

С возрастом становятся хрупкими суставы, возникают проблемы со связками. Каратэ дает возможность укрепить их. Как и помогает развивать чувство баланса, а значит, дает возможность избежать травм и падений.

Занимаются в группе не только мужчины, но и женщины. На каждую тренировку, признается Мария Леонидовна, летит как на крыльях, даже в мыслях нет залениться и пропустить.

"Я и болеть-то перестала. У нас здесь такая энергетика положительная. Насыщаешься ей и можешь горы свернуть", - говорит жещина.

Такие занятия - это еще и возможность общения. Вся спортивная группа уже как большая семья - бывают и чаепития после тренировок, вместе отмечают праздники и получение нового пояса.

Есть и занятия китайской гимнастикой. Концентрация на своем теле, плавность движений. Доктор Татьяна Бережкова десять лет на пенсии, но продолжает работать. И пользу занятий цигуном и тайцзи оценивает профессионально: "Мы не бегаем, не прыгаем, не ведем силовых упражнений, не накачиваем мышцы, ничего этого нет, мы люди возрастные - нам нужно другое. Мы тренируем свою логику. Мы тренируем свой ум для того, чтобы этот ум служил нам хорошо и долго".

Преподаватели - участники международных соревнований с большим жизненным опытом.

"Я была парализована очень долгое время, и меня именно вот цигун и тайцзи восстановили, поэтому у нас есть что людям показать", - отмечает преподавательница Людмила Тука.

Участники "Московского долголетия", кстати, боевые искусства выбирают все чаще. Почти полторы тысячи пожилых людей уже увлечены капоэйрой, карате, ушу, тайцзи или тхэквондо. Это те самые виды единоборств, заниматься которыми можно практически в любом возрасте.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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