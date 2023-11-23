ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили актуальные вопросы развития легкой промышленности

14:48
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Речь шла о создании новых предприятий, замещении импорта, взаимодействии брендов и производств

Установить диалог между представителями ведущих предприятий легкой промышленности России и молодыми специалистами - вот ключевая задача деловой программы форума "Мануфактура 4.0", организованного при поддержке Минпромторга России. А потому провести мероприятие в этом году впервые решили на площадке главной кузницы отраслевых кадров - в РГУ имени Косыгина.

"Сегодняшний специалист - это специалист завтрашнего дня. Не просто технолог, механик, а человек, который обладает компетенциями с IT-технологиями, с компьютерами. И сегодняшний форум дает возможность студентам, молодым специалистам найти своего предпринимателя в одном зале на базе нашего университета", - отметил ректор Валерий Белгородский.

Выбор в пользу наших марок делают как инвесторы, так и обычные покупатели. А после ухода с рынка иностранных брендов, считают специалисты, шансы российских производителей занять свою нишу как никогда высоки.

"За последний год, по внутренней оценке Минпромторга, появилось 500 новых брендов, за 9 месяцев текущего года рост легкой промышленности составил уже 22 процента", - указала Вера Хмырова, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

Программу форума завершает модный показ. В центре внимания профессионалов легкой промышленности работы студентов университета. И лучшие модели могут пополнить коллекции известных брендов одежды. 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.