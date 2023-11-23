В Москве обсудили актуальные вопросы развития легкой промышленности

Речь шла о создании новых предприятий, замещении импорта, взаимодействии брендов и производств

Установить диалог между представителями ведущих предприятий легкой промышленности России и молодыми специалистами - вот ключевая задача деловой программы форума "Мануфактура 4.0", организованного при поддержке Минпромторга России. А потому провести мероприятие в этом году впервые решили на площадке главной кузницы отраслевых кадров - в РГУ имени Косыгина.

"Сегодняшний специалист - это специалист завтрашнего дня. Не просто технолог, механик, а человек, который обладает компетенциями с IT-технологиями, с компьютерами. И сегодняшний форум дает возможность студентам, молодым специалистам найти своего предпринимателя в одном зале на базе нашего университета", - отметил ректор Валерий Белгородский.

Выбор в пользу наших марок делают как инвесторы, так и обычные покупатели. А после ухода с рынка иностранных брендов, считают специалисты, шансы российских производителей занять свою нишу как никогда высоки.

"За последний год, по внутренней оценке Минпромторга, появилось 500 новых брендов, за 9 месяцев текущего года рост легкой промышленности составил уже 22 процента", - указала Вера Хмырова, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

Программу форума завершает модный показ. В центре внимания профессионалов легкой промышленности работы студентов университета. И лучшие модели могут пополнить коллекции известных брендов одежды.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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