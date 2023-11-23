СКР накажет виновных в гибели Максудова

Военкор был удостоен медали "За содействие"

Следственный комитет России выразил соболезнование родным и близким военкора Бориса Максудова.

Виновные в гибели российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание, сообщили в ведомстве.

В СКР напомнили, что в январе 2023 года Максудов получил ведомственную медаль "За содействие". Он внес большой вклад в работу по освещению работы следственных органов в делах о преступлениях киевского режима.

"Он всегда стремился передать объективную картину событий, испытывая стремление к восстановлению справедливости", - говорится в сообщении.

Борис Максудов скончался сегодня утром после полученных накануне ранений. В среду Максудов попал под обстрел ВСУ во время съемки недалеко от села Мирного в Запорожской области. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Журналист получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и другие травмы.

Ранее Борис Максудов был специальным корреспондентом "ТВ Центра" в Крыму. Редакция телеканала выражает соболезнования родным и близким журналиста.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"