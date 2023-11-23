ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР накажет виновных в гибели Максудова

13:22
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Военкор был удостоен медали "За содействие"

Следственный комитет России выразил соболезнование родным и близким военкора Бориса Максудова.
Пострадавший при ударе ВСУ военкор Борис Максудов скончался: что известно

Виновные в гибели российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание, сообщили в ведомстве.

В СКР напомнили, что в январе 2023 года Максудов получил ведомственную медаль "За содействие". Он внес большой вклад в работу по освещению работы следственных органов в делах о преступлениях киевского режима.

"Он всегда стремился передать объективную картину событий, испытывая стремление к восстановлению справедливости", - говорится в сообщении.

Борис Максудов скончался сегодня утром после полученных накануне ранений. В среду Максудов попал под обстрел ВСУ во время съемки недалеко от села Мирного в Запорожской области. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Журналист получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и другие травмы.

Ранее Борис Максудов был специальным корреспондентом "ТВ Центра" в Крыму. Редакция телеканала выражает соболезнования родным и близким журналиста.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.