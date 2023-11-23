Мужчина получил ранения ног

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что дрон упал на землю и взорвался. В результате местный житель получил осколочные ранения нижних конечностей, его доставили в больницу.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последние недели устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера предпринята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности киевского режима.

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