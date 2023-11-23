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Песков посоветовал "давить" на тех, кто отказывается от переговоров по Украине

14:19
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Москва всегда была открыта к диалогу

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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Об этом в четверг, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва неоднократно указывала на необходимость переговоров, но Киев на законодательном уровне запретил их. В свою очередь страны Запада тоже понимают неизбежность переговорного процесса, однако игнорируют отказы Киева от диалога.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них", - сказал он газете "Известия".

Накануне президент Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите G20 в видеорежиме, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Любые боевые действия – это всегда трагедия, поэтому всегда нужно искать выходы, которые прекратят кровопролитие, подчеркнул российский лидер.

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