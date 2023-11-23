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Кремль предупредил о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

14:21
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Но это не сможет изменить ход событий на поле боя

В Кремле уверены, что Североатлантический альянс будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине. Такое заявление сделал в четверг, 23 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал главный приоритет России в проведении спецоперации

Спикер Кремля заявил, что считает очевидным намерение государств — членов НАТО и дальше повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине.

При этом Песков подчеркнул, что никакого влияния на ход боевых действий и их результат это иметь не будет, пишут "Известия".

Ранее председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отмечал, что члены НАТО во главе с США координируют украинские атаки на Крым, что делает их соучастниками военных преступлений киевского режима. При этом "террористы и их пособники должны помнить: каждое преступление фиксируется и получит адекватный ответ от России", подчеркнул Гемпель.

Между тем чешский президент Петр Павел заявил, что армии ЕС начали подготовку к конфликту высокой интенсивности на территории Европы. Политик призвал стран-участниц НАТО воспринимать Москву как угрозу номер один.

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