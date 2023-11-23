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Акинфеев рассказал, как сделал жене предложение

15:34
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Футболист размышлял на протяжении пяти дней

Вратарь московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом романтичном предложении руки и сердца. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

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Голкипер признался, что на протяжении пяти дней не понимал, как сделать предложение своей будущей жене. По его словам, на шестой день размышлений он все-таки решился, однако момент оказался не совсем подходящим.  

"Думаю: "Будь что будет". Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо", - поделился спортсмен.

Игорь и Екатерина поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: Даню, Еву и Агату.

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