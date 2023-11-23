Из Праги исходит много подобных заявлений, отметил спикер Кремля

Многие исходящие из Праги истерические высказывания не украшают политическое руководство Чехии. Такое заявление сделал в четверг, 23 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать заявление президента Чехии о том, что "все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", поскольку к угрозам, якобы исходящим от России, требуется тщательно подготовиться.

Песков охарактеризовал это высказывание как истерическое, подчеркнув, что подобные заявления звучат с чешской стороны не впервые, сообщает Telegram-канал Brief.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что армии ЕС начали подготовку к конфликту высокой интенсивности на территории Европы. Политик призвал стран-участниц НАТО воспринимать Москву как угрозу номер один.

До того Чехия предложила ограничить передвижения по ЕС российских дипломатов. В Праге обеспокоены тем, что сотрудники дипмиссий, свободно перемещающиеся по странам Евросоюза, на самом деле — потенциальные разведчики. Дмитрий Песков назвал подобные инициативы и подозрения глупостью.

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