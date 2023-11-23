В Москве строят первую надземную отапливаемую станцию метро

Открытие запланировано на следующий год

Словно металлический корсет, железная арматура обнимает изящные формы будущей наземной станции "Потапово". Многотонная композиция, в основе которой заложен образ молодого и динамичного города, визуально устремляется ввысь.

"Такого еще никогда не делали. Усиленная конструкция оболочки, узловые элементы. Это стержневая система, структура пространственной оболочки", - указал Сергей Спиридонов, главный специалист АО "Дороги и мосты".

Чтобы пассажирам было комфортно пользоваться станцией круглый год, ее строят по принципиально новой технологии. "Потапово" станет первой отапливаемой надземной станцией Московского метрополитена. Для этого строители уже установили большое количество вентиляционного оборудования, оно вместе с частью инженерных коммуникаций удачно расположилось на крыше здания. Такое необычное решение обеспечило не только свободное место вокруг строения, но и простор для творчества.

Металлический каркас, который обволакивает всю станцию, имеет сложный геометрический рисунок. Каждый элемент в конструкции уникальный. Сначала на земле строители монтируют небольшой фрагмент, а далее при помощи кранов, словно конструктор, собирают все воедино.

Все самые сложные инженерные работы уже позади, на данный момент идет стадия отделки. Часть металлического каркаса строители покрыли стеклянными панелями, так что внутри будет много естественного света. А в центре платформы расположится скульптура-колонна, которая одновременно будет являться арт-объектом и опорой.

С открытием станции поездки для жителей Новой Москвы станут еще быстрее и комфортнее, они смогут экономить в пути до 40 минут в день. А в утренний час пик проходимость "Потапово" рассчитана на 8 тысяч пассажиров.

"Запуск метро улучшит транспортное обслуживание населения поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка Новомосковского административного округа. И в целом вокруг станции ведется большая девелоперская застройка, тем самым намного сократится время в пути для пассажиров", - отметил ((FCP глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Продление Сокольнической линии также улучшит транспортное сообщение Южного Бутова и новых кварталов Коммунарки. Открытие станции запланировано уже в следующем году.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"