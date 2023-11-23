Ереван опроверг планы выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС

При этом армянские власти проигнорировали саммит ОДКБ в Минске

В настоящее время для Армении на повестке дня нет вопросов о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал в четверг, 23 ноября, заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

Дипломат также охарактеризовал отношения Армении с Россией как рабочие, хотя и заявил, что "по некоторым вопросам есть разногласия".

Однако, подчеркнул Сафарян, Москва и Ереван продолжают работать по таким вопросам, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров подтвердил, что Армения официально не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности по поводу выхода из нее — каких-либо документов из Еревана на этот счет не поступало.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявления руководства Армении о стремлении диверсифицировать отношения в области безопасности для беспрепятственного приобретения вооружений и боеприпасов свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях.

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