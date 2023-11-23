ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ереван опроверг планы выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС

15:13
  • четверг
  • 23 ноября 2023

При этом армянские власти проигнорировали саммит ОДКБ в Минске

В настоящее время для Армении на повестке дня нет вопросов о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал в четверг, 23 ноября, заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ

Дипломат также охарактеризовал отношения Армении с Россией как рабочие, хотя и заявил, что "по некоторым вопросам есть разногласия".

Однако, подчеркнул Сафарян, Москва и Ереван продолжают работать по таким вопросам, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров подтвердил, что Армения официально не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности по поводу выхода из нее — каких-либо документов из Еревана на этот счет не поступало.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявления руководства Армении о стремлении диверсифицировать отношения в области безопасности для беспрепятственного приобретения вооружений и боеприпасов свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Армении
Флаг Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.