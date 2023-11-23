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В кабмине анонсировали утверждение новой стратегии по ИИ

15:20
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Это произойдет в ближайшее время

Указ президента России Владимира Путина об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) ожидается в ближайшее время. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал замглавы российского правительства Дмитрий Чернышенко.
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По словам вице-премьера, этот документ будет отвечать масштабным вызовам, стоящим перед рынком искусственного интеллекта в России. В качестве ответа на них ведется разработка экспериментально-правовых режимов с большими возможностями на территории страны, а также популяризация этических норм, цитирует Чернышенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские власти выделят свыше 5 миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта. До 2030 года по поручению главы государства новые технологии будут внедряться в различные отрасли экономики и социальной сферы, а также в систему государственного управления.

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ, а также организовать регулярный анализ рисков, связанных с внедрением технологий ИИ в различных отраслях экономики и социальной сферы.

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