ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ

Уничтожены склад боеприпасов и узел связи
Российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области.
Удар был нанесен оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Наша армия поразила склад боеприпасов и узел связи, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.
Кроме того, нанесены удары по живой силе и военной технике в 112 районах области.
Неделю назад на военном аэродроме в городе Староконстантинов в Хмельницкой области прогремели взрывы. В ВСУ заявили. Что объект подвергся ударам беспилотников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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