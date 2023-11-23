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ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ

14:56
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Уничтожены склад боеприпасов и узел связи

Российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области.

Удар был нанесен оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Наша армия поразила склад боеприпасов и узел связи, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

Кроме того, нанесены удары по живой силе и военной технике в 112 районах области.

Неделю назад на военном аэродроме в городе Староконстантинов в Хмельницкой области прогремели взрывы. В ВСУ заявили. Что объект подвергся ударам беспилотников.

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