ЕС подрывает собственную экономику из-за поддержки Киева

Недовольство выливается на улицы европейских городов

Очередные кадры силовой мобилизации на Украине. Военкомы демонстрируют владение приемами самбо: захват, подсечка, бросок. О том, что у ВСУ явные проблемы с поставками пушечного мяса, сигнализирует генпрокуратура Украины: количество дезертиров увеличилось в десятки раз. Несмотря на одергивания со стороны Банковой, главком Залужный вновь заговорил о проблемах на фронте. На этот раз чуть тщательнее выбирая выражения:

"Обстановка на фронте усложнена, однако контролируется. Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие. Итого - победим!"

В очередной пакет помощи от Германии войдет всего один комплекс противоракетной обороны Patriot. Тогда как нацистский режим запрашивал минимум 50. У правительства Шольца - большие финансовые трудности, помноженные на политический кризис. Госрасходы ФРГ заморожены до конца года. Поэтому Берлину приходится делать непростой выбор, пишет американская Wal Street Journal:

"В ближайшее время правительство ФРГ должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства".

Несмотря на внутренние проблемы, правительство Шольца поддерживает четырехлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро от ЕС. Эту идею-фикс государствам Евросоюза навязывает Брюссель. Но пропихнуть никак не может. Из-за ожесточенного сопротивления Венгрии и Словакии. Пока что удалось только отправить Зеленскому новый ежемесячный чек на полтора миллиарда. Об этом не без гордости отчиталась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. За что тут же получила порцию упреков со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо.

"Так что в этом месяце Франция заплатит еще 300 млн евро! Не забывайте, что правительство Макрона только что объявило о сокращении бюджета больниц Франции на 600 миллионов евро к 2024 году! Какой скандал!" – сказал он.

С тем, что война проиграна, мало кто готов спорить. Продолжая поддерживать киевский режим, Евросоюз лишь подрывает собственную экономику. Недовольства – в буквальном смысле – выливаются на улицы европейских городов. В Тулузе фермеры развели костер из навоза перед зданием местного правительства. Французские аграрии выступают против роста налогов и высоких цен на удобрения, которые подскочили после отказа от российских. Но несмотря на последствия, Европа готова и дальше подыгрывать Вашингтону, сливая деньги собственных налогоплательщиков в топку украинского конфликта.

Как долго подачки запада смогут удерживать на плаву украинскую экономику, сказать сложно. И наступающая зима явно не упрощает задачу. В центре исследований энергетики уже предупредили: в случае сильных холодов украинцам стоит готовиться к веерным отключениям отопления, читай – запасаться дровами.

В случае, если температура опустится ниже 8 градусов по Цельсию, на Украине будут применяться веерные отключения на 1-2 часа. Виновные при этом назначены заранее. Россия, по мнению европолитиков, вообще источник любых бед. Президент Чехии и вовсе объявил Москву угрозой №1 в Европе и призвал армии готовиться к возможной эскалации конфликта. В Кремле подобные заявления назвали истеричными и в очередной раз почеркнули, что пока единственным агрессором выступает блок НАТО.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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