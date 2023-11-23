Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиасистем

Резидентами центра уже стали 12 компаний

В четверг в столичном индустриальном парке "Руднёво" открыли первый в стране Центр для разработчиков беспилотников. На производстве сегодня побывали зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и мэр Сергей Собянин. На одной площадке с помощью высокотехнологичного оборудования будут изготавливать комплектующие для создания БПЛА. Резидентами центра уже стали 12 передовых компаний.

Эти небольшие вертолеты лишь с виду похожи на игрушечные. Возможности у таких машин довольно серьезные. Это ни много ни мало - ультрасовременные беспилотные летательные аппараты. Причем, работать они могут как "на автомате" по заранее заданному маршруту, так и под управлением оператора. На этом гигантском пространстве – более двухсот тысяч квадратных метров – создали настоящий индустриальный парк для размещения критически важных производств. Его возвели в рекордно короткие сроки, всего за три года. Строительство лично контролировал Сергей Собянин. В одном из 19 корпусов мэр Москвы и зампредседателя Совета Безопасности России открывают Центр коллективного пользования. Это площадка для опытного и мелкосерийного производства.

Не просто завод. Что ни станок – наноизобретение. Каждая деталь, выпиленная с ювелирной точностью, тут на своем месте. Вовсю идет и производство российских чипов, то есть начинки для беспилотников. Ставку делают на отечественные материалы, используя при создании инновационные решения. Это уже не импортозамещение, это совершенно новая наша продукция. Готовы и к экспериментам. Тем более, условия позволяют. И не только испытывать новые образцы дронов, но и обучать операторов.

"Это единственный такой центр в стране, который позволяет делать всё - от идеи до уже конкретного промышленного образца. Ну вот, пожалуйста, готовые цеха. Можно будет выходить на полноценное серийное производство", - рассказал Собянин.

Эти дроны могут и пожар потушить, и тяжелый груз перевезти. Ждут их и военные. "Беспилотные системы стали особо востребованы с начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого не ожидали. Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем, в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем, в максимально короткие сроки", - отметил Медведев.

Что, собственно, и делается здесь – на территории парка, подчеркнул Медведев. Это пример современной эффективной промышленной политики.

"Задача центра — предоставление резидентам услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов БАС. Здесь установлено свыше 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали по поручению президента меньше чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами", - сообщил Собянин.

И впереди еще больше новых производств. Причем, специалистов для новой востребованной сферы собираются готовить прямо со студенческой скамьи. Флагманский колледж, который планируют открыть на территории индустриального парка, будет выпускать 350 новых молодых сотрудников ежегодно.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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