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Очередная группа россиян выехала из Газы в Каир для отправки в Москву

15:23
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Спецборт МЧС примет более 100 граждан России

Пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа прошли еще 103 гражданина России и члены их семей. Группа, в составе которой 47 детей, уже отправлена автобусами в аэропорт Каира. Оттуда россияне вылетят в Москву спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Оперативная группа МЧС России продолжает работу по приему людей, прошедших через КПП "Рафах". Эвакуированных обеспечивают предметами первой необходимости и продуктами питания.

В пресс-службе добавили, что в Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Людям помогают оформить необходимые документы, обеспечивают питанием и водой. В московском аэропорту Домодедово их также встречают. Там развернут оперативный штаб, эвакуированных обеспечивают теплой одеждой, передает ТАСС.

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