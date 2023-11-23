Финский премьер пригрозил закрыть последний КПП на границе с Россией

Хельсинки обвиняет российскую сторону в наплыве нелегальных мигрантов

Власти Финляндии рассмотрят вопрос о полном закрытии границы с Россией, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. Об этом заявил в четверг, 23 ноября, премьер-министр республики Петтери Орпо.

По утверждению политика, до сих пор на финскую границу прибывают "сотни людей" — нелегальных мигрантов, не имеющих необходимых документов для въезда в Евросоюз, а это "угрожает национальной безопасности".

Орпо подчеркнул, что "если такая деятельность продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это", сообщает Yle.

Ранее в Федеральной таможенной службе России (ФТС) подтвердили, что с 24 ноября единственным работающим пунктом пропуска на российско-финской границе останется МАПП "Райа-Йоосеппи" (сопредельный МАПП "Лотта" в Мурманской области).

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова работать с Финляндией для разрешения ситуации с беженцами на границе — это уже объясняли финскому послу.

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