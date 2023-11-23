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Лукашенко раскритиковал "демарш" Армении в отношении ОДКБ

15:58
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Политик прокомментировал игнорирование Ереваном саммита организации

Проблемные вопросы между государствами-партнерами необходимо обсуждать за столом переговоров. Такое мнение в четверг, 23 ноября, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Политик, принимающий в Минске лидеров государств — членов Организации Договора о коллективном безопасности (ОДКБ), прокомментировал отсутствие на мероприятии главы правительства Армении Никола Пашиняна.

Как подчеркнул Лукашенко, этот вопрос обсуждали партнеры по ОДКБ и пришли к заключению, что "проблемные вопросы всегда были и будут", поэтому важно "не делать демарши без причин, без определенных причин", сообщает БелТА.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с Александром Лукашенко и проинформировал его, что не сможет приехать в Минск на саммите ОДКБ. Армянский политик выразил надежду на то, что партнеры поймут его решение.

При этом Ереван активизировал переговоры с Евросоюзом о поставках нелетальных вооружений, а также о расширении численности гражданской миссии наблюдателей ЕС. Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о стремлении Армении диверсифицировать отношения в области безопасности свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях.

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