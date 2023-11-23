Путин рассказал об операции "Наемник"

Она направлена на борьбу с терроризмом

Сотрудничество стран ОДКБ по линии спецслужб последовательно укрепляется. В частности, продолжаются мероприятия в рамках операции "Наемник", сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в Минске.

Российский лидер рассказал о целях операции "Наемник". По словам Путина, это пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических группировок, передает РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам. Это стало возможным благодаря взаимодействию по линии МИДов, министерств обороны, Советов безопасности и парламентов. Путин отметил также важность контактов ОДКБ с естественными партнерами – в частности, Шанхайской Организацией Сотрудничества и СНГ.

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