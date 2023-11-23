Михалков заявил, что не будет работать с релокантами

Желания сотрудничать с ними нет

Кинорежиссер Никита Михалков рассказал об отношении к российским артистам, добавленным в реестр иностранных агентов.

"Я никак не хочу с ними работать и не буду", - приводит газета "Известия" ответ Михалкова на вопрос, стоит ли возвращать на экраны вернувшихся на Родину артистов-иноагентов.

Он добавил, что если у кого-то и возникает желание сотрудничать с иностранными агентами, то "пусть едут туда и там с ними работают".

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик выразил мнение, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства. По мнению политика, без российских паспортов должны остаться лица, которые осудили русский народ и помогали украинским военным.

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