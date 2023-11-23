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Пять лидеров стран ОДКБ подписали итоговый документ саммита в Минске

16:14
  • четверг
  • 23 ноября 2023

В частности, одобрены меры по развитию системы кризисного реагирования

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске завершилась подписанием пакета документов. Лидеры пяти стран-членов организации, в частности, поставили подписи под декларацией СКБ, а также под решением о мерах по развитию системы кризисного реагирования.

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Руководители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана приняли положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, решения о начальнике Объединенного штаба организации и о структуре штаба, о распределении должностей в секретариате организации. Кроме того, подписано решение о бюджете организации на 2024 год, а также о председательстве и проведении очередной сессии СКБ.

В 2023 году председательствует в ОДКБ Белоруссия. В организацию входят шесть государств, однако на саммите не присутствовал премьер-министр Армении. Никол Пашинян сообщил белорускому президенту Александру Лукашенко, что не сможет приехать в Минск, сообщает РИА Новости.

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