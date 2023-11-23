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Песков: "Армянский фактор" - на повестке дня саммита ОДКБ

16:43
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Кремль сожалеет, что в Минске не было представителя от Еревана

Кремль сожалеет, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске не было никого от Армении. В Москве рассчитывают, что Ереван не меняет вектор своей внешней политики и остается союзником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, так называемый "армянский фактор" заявлен на повестке дня саммита. Запланирован обмен мнениями по этому вопросу. Представитель Кремля подчеркнул: ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие.

В Москве надеются, что Армения остается союзником и стратегическим партнером России - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. ОДКБ продолжает свою работу, приводит слова Пескова ТАСС.

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