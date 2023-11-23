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Маленькая панда из Московского зоопарка показала свой характер

18:11
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Она попыталась укусить специалиста

Маленькая панда из Московского зоопарка не отпускает внимание своих поклонников и, судя по этим кадрам, уже показывает, какой у нее характер. Может смело дать отпор и постоять за себя! Рычит и бросается на решившего погладить ее специалиста, пытаясь укусить за палец!

От неожиданности даже оператор, который снимал очередной осмотр, чуть не выронил камеру. Дочке Жуи и Дин-Дин уже больше трех месяцев. И, кстати, совсем скоро станет известно её имя.  По традиции, его объявляют, когда медвежонку исполняется 100 дней.

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Панда в Московском зоопарке
Панда в Московском зоопарке
Панда в Московском зоопарке
Панда в Московском зоопарке
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