Маленькая панда из Московского зоопарка показала свой характер

Она попыталась укусить специалиста

Маленькая панда из Московского зоопарка не отпускает внимание своих поклонников и, судя по этим кадрам, уже показывает, какой у нее характер. Может смело дать отпор и постоять за себя! Рычит и бросается на решившего погладить ее специалиста, пытаясь укусить за палец!

От неожиданности даже оператор, который снимал очередной осмотр, чуть не выронил камеру. Дочке Жуи и Дин-Дин уже больше трех месяцев. И, кстати, совсем скоро станет известно её имя. По традиции, его объявляют, когда медвежонку исполняется 100 дней.

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