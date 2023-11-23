ФСБ задержала направлявшегося на службу в ВСУ жителя Брянска

Подозреваемый контактировал с запрещенной в России террористической организацией

Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который намеревался воевать в рядах ВСУ против российской армии. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, мужчина вступил в контакт с представителями запрещенной в России проукраинской террористической организации.

По данным силовиков, мужчина намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Подозреваемого задержали, когда он направлялся в сторону украинской границы.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на участие в деятельности террористической организации. Мерой пресечения суд избрал заключение под стражу, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"