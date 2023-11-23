Захарова пообещала справедливое возмездие убийцам Максудова

Журналист был ранен во время обстрела артиллерией ВСУ

Убийство корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова – тяжкое преступление. Оно не останется безнаказанным, виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на Украине ведут охоту на российских журналистов и военкоров. Сотрудников СМИ рассматривают в качестве приоритетных целей.

Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по группе российских журналистов 22 ноября. Осколочный снаряд разорвался около съемочной группы телеканала "Россия 24", в которой был и Борис Максудов. Корреспондент был ранен. Его отправили в Джанкой, но журналист скончался по пути в госпиталь, передает РИА Новости.

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