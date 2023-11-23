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Захарова пообещала справедливое возмездие убийцам Максудова

17:57
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Журналист был ранен во время обстрела артиллерией ВСУ

Убийство корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова – тяжкое преступление. Оно не останется безнаказанным, виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что на Украине ведут охоту на российских журналистов и военкоров. Сотрудников СМИ рассматривают в качестве приоритетных целей.

Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по группе российских журналистов 22 ноября. Осколочный снаряд разорвался около съемочной группы телеканала "Россия 24", в которой был и Борис Максудов. Корреспондент был ранен. Его отправили в Джанкой, но журналист скончался по пути в госпиталь, передает РИА Новости.

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