Генерал ВСУ пожаловался на российские "сюрпризы" в Запорожье

Украинский военный оценил подготовку российских войск

Российские войска устраивают неприятные сюрпризы ВСУ на запорожском направлении. На изобретательность ВС России пожаловался в эфире украинского телевидения отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, в России создана мощная сеть учебных центров для подготовки офицеров. Их работу украинский военный оценивает высоко – отмечая, что российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.

Как заявил генерал, сегодня российская армия устраивает украинским войскам неприятные сюрпризы. В частности, под Энергодаром за последнюю неделю ВС России установили около 25 минных полей, приводит слова генерала РИА Новости.

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