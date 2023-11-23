ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал ВСУ пожаловался на российские "сюрпризы" в Запорожье

18:41
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Украинский военный оценил подготовку российских войск

Российские войска устраивают неприятные сюрпризы ВСУ на запорожском направлении. На изобретательность ВС России пожаловался в эфире украинского телевидения отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Змей Горыныч" уничтожил противотанковые и противопехотные мины ВСУ
На позициях ВСУ нашли запрещенные к применению французские мины

По словам Кривоноса, в России создана мощная сеть учебных центров для подготовки офицеров. Их работу украинский военный оценивает высоко – отмечая, что российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.

Как заявил генерал, сегодня российская армия устраивает украинским войскам неприятные сюрпризы. В частности, под Энергодаром за последнюю неделю ВС России установили около 25 минных полей, приводит слова генерала РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.