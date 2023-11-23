Политическое землетрясение: в Европе усиливаются панические настроения

Нидерландская "Партия свободы" сенсационно вырвалась вперёд

Еще одна европейская страна ушла в ультраправый уклон. В Нидерландах на внеочередных парламентских выборах триумфатором стала "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он скандально известен в том числе и жесткой антиисламской риторикой. В ЕС выразили надежду на продолжение максимального участия Нидерландов в деятельности объединения. Но Вилдерс не раз заявлял о намерениях провести референдум о выходе страны из Евросоюза.

Политическое землетрясение. Нидерландская крайне правая "Партия свободы", замыкавшая долгие годы в стране все рейтинги и голосования, сенсационно вырвалась вперёд. Лидер Герт Вилдерс результаты выборов смотрел стоя, хватаясь за голову от счастья. Он хоть пока не премьер в официальном его проявлении, но уже начал работать по созданию в парламенте правящей коалиции.

Ориентирована она как минимум будет на проблемы внутри страны, а не за её пределами. Вилдерс обещает развивать систему здравоохранения и обеспечить голландцев доступным жильём. Все его заявления в целом интегрированы в повышение качества жизни своего народа.

Агрессивный критик миграционной политики страны: из самых одиозных высказываний - обещание запрета мечетей. Впрочем, столь радикальную антиисламскую риторику он уже обещал пересмотреть. До начала СВО советовал Киеву выполнять Минские соглашения и договариваться с юго-восточными регионами. Неоднократно призывал остановить русофобию и перейти к партнёрству с Россией, а не к бессмысленной вражде. Отмечал, что с гордостью носит значок российско-нидерландской дружбы - в 2018-м даже встречался в Москве с депутатами Госдумы. Европейские журналисты уже оперативно поставили на политике клеймо - друга Кремля.

Панические настроения в Европе усиливаются. Победа правых в Нидерландах действительно шокирующая: Вилдерс может под шумок вывести страну из Европейского союза. Эти планы он тоже озвучивал не раз. Идеологически не верным Брюссель полагает и его отношение к Украине. Политик - один из главных противников поставок оружия Киеву - в мае даже отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей.

Тем более, победа Вилдерса может спровоцировать в Европе вал ультраправой волны. В кулуарах шепчутся о возможном повторении голландского сценария в Бельгии. Там парламентские выборы уже в следующем году и реванш на них собираются взять фламандские националисты, которые пока пребывают в оппозиции.

Нестабильно на политической арене Германии - октябрьские выборы в двух землях - в Баварии и Гессене - стали практически ударом под дых правящему кабинету министров. Лидерство забрала себе "Альтернатива для Германии", а вот результаты партии Шольца оказались даже хуже, чем предполагалось. На континенте укрепляется тенденция: европейцы нуждаются в переменах.

"Дело в том, что граждане европейских стран почувствовали, что ими играют не в их игру. Что игрок внешний, который заинтересован в своих геополитических интересах - я имею в виду Соединённые Штаты. Но что эти геополитические интересы - они явно совершенно расходятся с личными интересами каждого гражданина стран Европы. И чем дальше - тем больше, я думаю, будет понимание, что без всё-таки восстановления суверенитета и самостоятельной внешней политики Европейский союз и страны Европейского союза не проживут", - отметил политолог Владимир Жарихин.

Прогнозы немецкого журнала "Шпигель" и вовсе упаднические - журналисты уверяют: не за горами распад ЕС. Процесс, мол, предопределен и произойдет в течение ближайших 20 лет. Опрос людей более чем в двадцати странах показал: европейцы крайне низко оценивают перспективы развития их государств в составе единой Европы. Что означает только одно: коллективная мантра европейских чиновников о единстве мышления дала сбой.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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