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Мишустин: на фоне внешних вызовов удалось обеспечить сбалансированность бюджета

22:25
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Премьер поблагодарил две палаты парламента за совместную работу

В условиях сохраняющихся внешних вызовов удалось обеспечить сбалансированный проект федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он поблагодарил две палаты парламента за совместную работу по рассмотрению и принятию главного финансового документа страны. В его основе - улучшение качества жизни россиян и исполнение всех социальных обязательств.

Ещё одна тема - помощь аграриям Поволжья, Сибири и Центральной России. Поддержка будет адресной. Её получат сельхозпроизводители, чьи доходы ниже средних по стране. На эти цели дополнительно направят 10 миллиардов рублей.

Также обсудили расширение полномочий Министерства сельского хозяйства в сфере семеноводства и обновления гидротехнических сооружений. Речь шла о работе предприятий ЖКХ в условиях нового отопительного сезона.

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