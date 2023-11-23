Им заблокируют активы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против гендиректора ТАСС и еще 146 физлиц из России. Под украинские ограничения попали также 303 юридических лица.

В соответствии с указом, опубликованным на сайте украинского лидера, Киев ввел санкции, в частности, в отношении начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского, гендиректора агентства ТАСС Андрея Кондрашова, омбудсменов ДНР и ЛНР Дарьи Морозовой и Виктории Сердюковой.

Ограничения предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Также запрещается передавать указанным лицам технологии и права на объекты интеллектуальной собственности. Запрещается приобретать земельные участки на Украине. Санкции будут действовать от пяти до десяти лет, передает РИА Новости.

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