Путин и Лукашенко пообщались тет-а-тет в "Аурусе"

Президенты обсудили проблемы после саммита ОДКБ в Минске

Президенты России и Белоруссии пообщались с глазу на глаз во Дворце независимости в Минске, где проходил саммит ОДКБ. Общение Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжилось и в автомобиле – лидеры сели в один "Аурус", передает Telegram-канал "Пул Первого".

Белоруссия в 2023 году председательствует в Организации договора о коллективной безопасности. В ОДКБ входят шесть стран - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения. Армянский лидер ранее сообщил, что не сможет участвовать в саммите в Минске.

По завершении официальной части саммита ОДКБ у лидеров государств был рабочий обед. А позже состоялась встреча Путина и Лукашенко тет-а-тет. На снимках видно, что в руках у президентов папки с документами.

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