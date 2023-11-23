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Путин и Лукашенко пообщались тет-а-тет в "Аурусе"

19:55
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Президенты обсудили проблемы после саммита ОДКБ в Минске

Президенты России и Белоруссии пообщались с глазу на глаз во Дворце независимости в Минске, где проходил саммит ОДКБ. Общение Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжилось и в автомобиле – лидеры сели в один "Аурус", передает Telegram-канал "Пул Первого".

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Белоруссия в 2023 году председательствует в Организации договора о коллективной безопасности. В ОДКБ входят шесть стран - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения. Армянский лидер ранее сообщил, что не сможет участвовать в саммите в Минске.

По завершении официальной части саммита ОДКБ у лидеров государств был рабочий обед. А позже состоялась встреча Путина и Лукашенко тет-а-тет. На снимках видно, что в руках у президентов папки с документами.

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