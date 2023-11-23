Собянин: Москва выполнила поручение президента по созданию Центра беспилотных авиасистем

Он располагается в индустриальном парке "Руднево"

Столичное правительство выполнило поручения российского лидера и кабмина России по созданию крупнейшего в стране центра разработки и производства беспилотников (БПЛА). Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

23 ноября глава города и зампред Совбеза Дмитрий Медведев открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. Он располагается в индустриальном парке "Руднево".

Резидентами центра уже стали 12 компаний. Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей беспилотников. Это первый подобный центр, созданный в России.

Летом сообщалось, что до конца года в столице благоустроят более 16 га территории индустриального парка "Руднево". Парк находится на востоке города недалеко от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". Резидентами парка являются высокотехнологичные компании.

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