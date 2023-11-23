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Роскачество обнаружило пельмени с сальмонеллой и листерией

20:20
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Исследована продукция 20 популярных торговых марок

Кишечная палочка, сальмонелла и листерия – такую неаппетитную начинку обнаружили эксперты Роскачества в пельменях популярных торговых марок. Была исследована продукция 20 компаний по 587 показателям качества и безопасности.

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В заключении Роскачества указано, что в некоторых образцах выявлены патогенные бактерии: так, в продукции "ВкусВилл" обнаружены листерии, а в продукции торговых марок "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково" нашли сальмонеллы.

Ингредиенты, которые не были заявлены производителем, выявлены в 14 торговых марках. В частности, в продукции под брендами "Ашан", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar содержалось мясо птицы, а в пельменях "Тураково" - соевый белок.

Эксперты выявили и положительные качества некоторых торговых марок. Так, в пельменях "ВкусВилл", "Мясновъ" и "Рестория" содержится больше всего мясной начинки. Мало начинки в продукции от брендов "Тураково" и "Ашан".

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