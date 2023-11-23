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МИД Катара: Перемирие в секторе Газа начнется в пятницу

22:30
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Пока бои в палестинском анклаве продолжаются

Спецборт МЧС доставит в Москву еще 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Самолет уже вылетел из аэропорта Каира. И, как сообщили в МИДе Катара, ХАМАС в пятницу передаст Израилю первую группу заложников - 13 женщин и детей. Их обменяют на палестинских женщин, содержащихся в израильских тюрьмах. В тот же день будет объявлено четырехдневное прекращение огня. Пока же бои в палестинском анклаве продолжаются. Представители израильской армии заявили, что ее силы осуществили рейды в центре города Газы.

Подробнее – в репортаже

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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