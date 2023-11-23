Петиция за отставку эстонского премьера набрала нужное число голосов

Обращение придется рассматривать парламенту

Эстонскому парламенту придется рассмотреть петицию за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Документ набрал нужное количество голосов.

По закону парламент обязан рассмотреть петицию, которую поддержали хотя бы тысяча человек. На сегодняшний день инициативу поддержали более девяти тысяч эстонских граждан. При этом сбор подписей еще продолжается, он продлится до 15 декабря, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

С инициативой вынести вотум недоверия действующему премьер-министру страны выступила ранее эстонская оппозиция. Решение будет считаться принятым, если под ним подпишутся не менее 21 депутата Государственного собрания - высшего законодательного органа власти в Эстонии.

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