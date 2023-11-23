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Петиция за отставку эстонского премьера набрала нужное число голосов

21:04
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Обращение придется рассматривать парламенту

Эстонскому парламенту придется рассмотреть петицию за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Документ набрал нужное количество голосов.

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По закону парламент обязан рассмотреть петицию, которую поддержали хотя бы тысяча человек. На сегодняшний день инициативу поддержали более девяти тысяч эстонских граждан. При этом сбор подписей еще продолжается, он продлится до 15 декабря, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

С инициативой вынести вотум недоверия действующему премьер-министру страны выступила ранее эстонская оппозиция. Решение будет считаться принятым, если под ним подпишутся не менее 21 депутата Государственного собрания - высшего законодательного органа власти в Эстонии.

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