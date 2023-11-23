ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин продлил действие ограничений на вывоз минеральных удобрений

21:25
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Квоты будут действовать до мая 2024 года

Квоты на вывоз из России минеральных удобрений будут действовать до 31 мая 2024 года. Ограничения продлил кабинет министров, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Варшава втрое увеличила закупки российских удобрений
Германия резко нарастила импорт удобрений из России

В документе указан общий объем экспортной квоты. Он составит около 17 миллионов тонн, из которых 9,8 миллиона тонн приходятся на азотные удобрения, а более 7,1 миллиона тонн - на сложные удобрения.

В постановлении подчеркивается, что такое решение должно поддержать насыщение внутреннего рынка достаточными объемами удобрений, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Производство удобрений
Производство удобрений
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.