Кабмин продлил действие ограничений на вывоз минеральных удобрений

Квоты будут действовать до мая 2024 года

Квоты на вывоз из России минеральных удобрений будут действовать до 31 мая 2024 года. Ограничения продлил кабинет министров, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе указан общий объем экспортной квоты. Он составит около 17 миллионов тонн, из которых 9,8 миллиона тонн приходятся на азотные удобрения, а более 7,1 миллиона тонн - на сложные удобрения.

В постановлении подчеркивается, что такое решение должно поддержать насыщение внутреннего рынка достаточными объемами удобрений, передает ТАСС.

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