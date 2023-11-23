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Жильцов 16-этажного дома в Омске эвакуировали после обрушения кровли

21:46
  • четверг
  • 23 ноября 2023

Ситуацию контролирует прокуратура

Спасатели эвакуировали жильцов 16-этажного дома по адресу Лукашевича 21/1 в Омске. Причина - частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше здания, сообщили в региональной прокуратуре.

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Ведомство проверяет, как соблюдалось жилищное законодательство, регламентирующее содержание общего имущества многоквартирного дома. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства, в настоящее время здание обследуют специалисты. Они выясняют, есть ли опасность дальнейшего разрушения конструкций.

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