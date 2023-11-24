Политолог Блохин: Запад намерен разделить Украину на две сферы влияния

Европа плывет в фарватере американской внешней политики

Венгерский премьер требует пересмотреть политику ЕС в отношении Киева. По его мнению, стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась - и значит, еще не поздно перейти к так называемому "плану Б". Есть ли у европейцев представление о том, каким может быть этот "план Б"?

На этот и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин.

"Европа полностью плывет в фарватере американской внешней политики, и только один Виктор Орбан, премьер Венгрии, говорит о необходимости изменения внешнеполитического курса ЕС. Что касается США, то сейчас многие американские военные эксперты говорят, что в случае проигрыша Запада на Украине необходимо попытаться разделить эту самую Украину на две зона влияния", - отметил аналитик.

Полный комментарий Константина Блохина смотрите в видео

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