ЛГБТ-пушистики: у Америки возникли проблемы с самоидентификацией

Очередной скандал

В Соединенных Штатах уже второй скандал за этот месяц - группа хакеров SiegedSec взломала серверы Центра ядерных исследований Национальной лаборатории в Айдахо. По словам злоумышленников, они получили доступ к конфиденциальным данным сотен тысяч граждан и сотрудников. Ссылку на документы обещают удалить, если выполнят их требования, суть которых заключается в "создании девушек-кошек в реальной жизни".

Людям, далеким от американских реалий, это может быть не очень понятно. Злоумышленники также называют себя "фурри-гей-хакеры". То есть пушистики, которые в Америке давно превратились в масштабную субкультуру и принесли немало головной боли школьным советам и родителям. Эти ребята утверждают, что отождествляют себя с пушистыми зверушками. Более того, пушистики стали требовать установить в школьных туалетах кошачьи лотки. Начались конфликты между теми, кто отождествляет себя с кошками, и теми, кто идентифицирует себя как собака....

Упомянута хакерская группа провела атаку и на серверы НАТО, выложив в сеть секретные документы. И объявив, что страны альянса ущемляют права человека, не давая полной свободы трансгендерам. Непонятно, какая тут связь. Но шума много.

У Америки вообще проблемы с самоидентификацией. О чем избирателям неустанно напоминает Дональд Трамп. Посмотрите, говорит, до чего мы докатились с этим безумным стариком. Вывод - Трамп придет, порядок наведет. Пока это не сделали гей-пушистики.

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