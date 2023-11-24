В Россию из Газы эвакуированы еще 103 человека

Нынешний рейс - уже седьмой по счет

Минувшей ночью еще одна группа эвакуированных из Газы была доставлена в Россию. Спецборт МЧС приземлился в столичном аэропорту "Домодедово".

На родину вернулись 103 гражданина нашей страны и члены их семей, в том числе 47 детей.

Нынешний рейс - уже седьмой по счету. На протяжении всего полета и после приземления с прибывшими работают медики и психологи. Вскоре они направятся к родственникам или в пункты временного содержания в Подмосковье.

Как сообщили в российском МИДе, общее число сограждан, желающих покинуть опасный регион, приближается к тысяче. Эвакуация из палестинского анклава проводится по указанию Владимира Путина.

"Всего с начала эвакуации ККП "Рафах" пересекло более 750 человек. 101 из них сегодня перешел границу и в настоящий момент в составе колонны движется через Синайский полуостров в Каир", - сообщил Роман Охотенко, директор департамента информационной политики МЧС России.

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