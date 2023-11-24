ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Россию из Газы эвакуированы еще 103 человека

07:26
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Нынешний рейс - уже седьмой по счет

Минувшей ночью еще одна группа эвакуированных из Газы была доставлена в Россию. Спецборт МЧС приземлился в столичном аэропорту "Домодедово".

На родину вернулись 103 гражданина нашей страны и члены их семей, в том числе 47 детей.

Нынешний рейс - уже седьмой по счету. На протяжении всего полета и после приземления с прибывшими работают медики и психологи. Вскоре они направятся к родственникам или в пункты временного содержания в Подмосковье.

Как сообщили в российском МИДе, общее число сограждан, желающих покинуть опасный регион, приближается к тысяче. Эвакуация из палестинского анклава проводится по указанию Владимира Путина.

"Всего с начала эвакуации ККП "Рафах" пересекло более 750 человек. 101 из них сегодня перешел границу и в настоящий момент в составе колонны движется через Синайский полуостров в Каир", - сообщил Роман Охотенко, директор департамента информационной политики МЧС России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан России в Москву
Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан России в Москву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.