На донецком участке за сутки ВСУ потеряли более 280 человек

Группировка войск "Центр" отразила атаку украинских штурмовиков на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества уничтожено большое количество вражеской техники, в том числе американская самоходка "Палладин", польский "Краб" и французский "Цезарь".

На донецком участке за сутки противник потерял убитыми и ранеными более 280 боевиков. В районе Клещеевки отражены две атаки ВСУ. Барражирующий боеприпас "Ланцет" на южнодонецком направлении точным ударом уничтожил гаубицу М777.

Там же снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ротацию войск ВСУ. Бойцы, оставаясь незамеченными, подошли к противнику на расстояние выстрела. Врага застали врасплох, радикалы даже не успели понять, что происходит. Отработали по заданным целям быстро, а главное - точно. Снайперы надежно прикрывают штурмовые группы морпехов, которые действуют в районе Угледара. Ночью используют тепловизоры. Для того, чтобы выполнить задачу, порой приходится выжидать часами. (

На донецком участке фронта пункт управления и бронированную технику радикалов уничтожили ударные вертолеты Ка-52. Экипажи "Аллигаторов" выпустили неуправляемые ракеты по обнаруженному укрепрайону националистов. Все снаряды достигли своей цели, продвижение войск противника к линии соприкосновения остановлено. Российские боевые машины благополучно вернулись на аэродром базирования для подготовки к новому вылету.

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