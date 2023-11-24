Представлены новые герои спецоперации

Сержант Алексей Шумихин при подвозе боеприпасов попал под шквальный огонь

Минобороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне проведения спецоперации.

Старший лейтенант Илья Волков с подчиненными подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков при оборудовании рубежей наших войск в районе освобожденного населенного пункта. Подразделение Волкова не прервало работы, и в кратчайшие сроки были возведены оборонительные позиции, подключена связь и выставлено боевое охранение. Атака неприятеля захлебнулась.

Сержант Алексей Шумихин при подвозе боеприпасов для артиллеристов попал под шквальный огонь неприятеля. Рискуя собственной жизнью, он продолжил следовать по маршруту и своевременно доставил необходимый груз на передовую. Это позволило российской батарее уничтожить бронетехнику противника на удалении и лишить врага возможности вклиниться в нашу оборону.

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