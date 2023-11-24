Финляндия оставила открытым только один КПП на границе с Россией

Хельсинки аргументируют решение наплывом в страну нелегальных мигрантов

Финляндия сегодня закрыла еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. С этого дня все КПП, кроме самого северного "Райа-Йоосеппи", не будут работать до 23 декабря.

Хельсинки аргументируют решение наплывом в страну нелегальных мигрантов. В нашем МИДе назвали это неуклюжими оправданиями, а саму ситуацию - разогревающей русофобские настроения.

Провокационные шаги привели к настоящему гуманитарному кризису. На границе в Мурманской области находятся три сотни беженцев из Африки и Ближнего Востока, которые теперь не могу попасть в Финляндию. Местные власти организовали для них пункты временного размещения.

О недружественных мерах в отношении России заявила и другая скандинавская страна. Премьер Норвегии сообщил, что в случае необходимости Осло закроет единственный КПП. А вот власти Эстонии заверяют, что пока не собираются следовать примеру Хельсинки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"