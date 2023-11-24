ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Протесты из-за мигрантов в Дублине переросли в погромы и столкновения с полицией

09:00
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Разъяренная толпа жгла трамваи, автобусы и патрульные машины

В погромы и столкновения с полицией переросли массовые протесты в Дублине. Сотни жителей ирландской столицы вышли на улицы с требованием жесткого ограничения миграции.

Разъяренная толпа жгла трамваи, автобусы и патрульные машины, била витрины магазинов. Сейчас порядок восстановлен, центр города продолжают патрулировать 400 правоохранителей.

Поводом к беспорядкам стало сообщение о том, что беженец из Алжира напал с ножом на детей возле здания начальной школы. Ранения получили трое малышей и двое взрослых - мужчина и женщина-воспитательница. 5-летняя девочка находится в критическом состоянии.

Нападавший - мужчина 50-ти лет - был задержан прохожими и в настоящее время дает показания полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты из-за мигрантов в Дублине
Протесты из-за мигрантов в Дублине
Протесты из-за мигрантов в Дублине
Протесты из-за мигрантов в Дублине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.