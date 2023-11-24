Протесты из-за мигрантов в Дублине переросли в погромы и столкновения с полицией

Разъяренная толпа жгла трамваи, автобусы и патрульные машины

В погромы и столкновения с полицией переросли массовые протесты в Дублине. Сотни жителей ирландской столицы вышли на улицы с требованием жесткого ограничения миграции.

Разъяренная толпа жгла трамваи, автобусы и патрульные машины, била витрины магазинов. Сейчас порядок восстановлен, центр города продолжают патрулировать 400 правоохранителей.

Поводом к беспорядкам стало сообщение о том, что беженец из Алжира напал с ножом на детей возле здания начальной школы. Ранения получили трое малышей и двое взрослых - мужчина и женщина-воспитательница. 5-летняя девочка находится в критическом состоянии.

Нападавший - мужчина 50-ти лет - был задержан прохожими и в настоящее время дает показания полиции.

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