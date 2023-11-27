Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Полнолуние принесет окончание какого-то важного дела

Овны

Подходит к концу какой-то важный процесс. И сегодня вы поставите в нем точку. Решать, что делать дальше, пока еще рано. Переведите дух, дайте себе время на восстановление.

Тельцы

В вашем бюджете может образоваться излишек финансов, которые вы можете смело вложить в себя! В красоту, спорт, поездки. Вспомните, кто у вас самый любимый человек.

Близнецы

Полнолуние в вашем знаке - серьезная встряска. Воздержитесь сегодня от поездок, важных встреч, судьбоносных решений. Сделайте паузу, отложите все дела и наблюдайте.

Раки

Остерегайтесь самокритики и упаднических настроений. Помните, что вы у себя одни, берегите и цените свои способности и не позволяйте другим проявлять неуважение.

Львы

Сегодня вы можете выйти из какой-то группы, в которой давно состояли, или распрощаться с людьми, ибо вас уже ничего не связывает. Не грустите, впереди новые друзья и интересы!

Девы

Не стоит сегодня качать права на работе или искать новое место - звезды пока не обещают перемен. Переключитесь на домашние дела, а профессиональная сфера пока подождет.

Весы

Хочется хлопнуть дверью и умчаться в закат? Путешествие действительно может пойти вам на пользу, но лучше отправляться в путь не на эмоциях, а после должной подготовки.

Скорпионы

Уделите внимание здоровью близких - кто-то из них рискует заболеть. Позаботьтесь и о себе, особенно в плане финансов - не давайте никому в долг, оптимизируйте расходы.

Стрельцы

Неподходящее время для выяснения отношений, но вас так и тянет поставить ультиматум? Последствия могут быть не в вашу пользу - ссориться для вас сейчас себе дороже!

Козероги

Будьте осторожнее с лекарствами, даже если их прописал врач. И вообще, присмотритесь к своему самочувствию: достаточно ли вы спите, пьете воды, отдыхаете, двигаетесь?

Водолеи

Полнолуние принесет окончание какого-то важного дела или закроет вопрос, связанный с детьми. Перенесите физический труд и занятия спортом на другой день и побудьте дома.

Рыбы

Вольно или невольно вас заинтересуют такие вещи, как карма, судьба рода. Если ваши бабушки и дедушки живы, расспросите их о семейных тайнах - это увлекательно!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"