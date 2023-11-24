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ВС России сбили на донецком направлении 12 беспилотников ВСУ

08:46
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Южная группировка российских войск за сутки сбила на донецком направлении 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
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Военный отметил, что также подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка.

В результате украинская армия потеряла до 280 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять гаубиц различного типа, сообщает ТАСС.

Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является затруднительной, однако остается под контролем. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин признавал, что у Соединенных Штатов, несмотря на стремление поддержать киевский режим в конфликте с Москвой, нет "волшебной палочки" для Украины в противостоянии с Россией. По словам Остина, успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

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