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В Крыму и Волгоградской области ликвидировано 16 беспилотников ВСУ

08:22
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Украина не оставляет попыток ударить по российской территории

В ночь на пятницу, 24 ноября, российские военные вновь пресекли предпринятые киевским режимом попытки террористических атак на территории России. Украинские военные пытались ударить по российским регионам беспилотниками.
ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ

Как рассказали в Министерстве обороны России, средства противовоздушной обороны ликвидировали 16 украинских беспилотников, в том числе 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области.

ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, уточняется в Telegram-канале Минобороны.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последние недели устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

При этом средства российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы защищают российскую территорию от попыток атак ВСУ. 1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за месяц расчеты ПВО уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения националистов, в том числе — 37 самолетов ВСУ.

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