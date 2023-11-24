Украина не оставляет попыток ударить по российской территории

В ночь на пятницу, 24 ноября, российские военные вновь пресекли предпринятые киевским режимом попытки террористических атак на территории России. Украинские военные пытались ударить по российским регионам беспилотниками.

Как рассказали в Министерстве обороны России, средства противовоздушной обороны ликвидировали 16 украинских беспилотников, в том числе 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области.

ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, уточняется в Telegram-канале Минобороны.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последние недели устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

При этом средства российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы защищают российскую территорию от попыток атак ВСУ. 1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за месяц расчеты ПВО уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения националистов, в том числе — 37 самолетов ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"