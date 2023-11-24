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"Градус растет": Маск заявил об усилении напряженности в ЕС

08:57
  • пятница
  • 24 ноября 2023

Кризисы возникают регулярно

Градус напряженности на территории Европы может привести к возникновению гражданской войны. Об этом в Twitter написал американский миллиардер Илон Маск.

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Так предприниматель отреагировал на заявления политического обозревателя Яна Майлза Чонга о приближении Европы к глобальному конфликту.

Миллиардер подчеркнул, что кризисы на территории ЕС происходят регулярно. По его мнению, текущий градус напряженности в странах Европы рано или поздно может привести к катастрофическим последствиям – вплоть до возникновения гражданской войны.

"Градус конфликта растет с каждым годом", – написал Маск, чьи слова приводит РИА Новости.

23 ноября на центральных улицах Дублина начались столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. Поводом для демонстрации стало нападение неизвестного гражданина на возвращавшихся со школы детей. По данным СМИ, участники протестной акции вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям: они поджигали патрульные машины и запускали фейерверки в сторону полицейских кордонов.

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